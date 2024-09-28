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Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 12

До 12 увеличилось количество погибших в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы в Дагестане, также 23 человека пострадали, сообщает SHOT .

На месте трагедии работают сотрудники оперативных служб. Они разбирают завалы. По предварительной информации, два человека пропали без вести.

В медучреждениях остаются четверо пострадавших. Один пациент находится в тяжелом состоянии.

Бригады социальных работников Минтруда посетят семьи погибших и пострадавших, чтобы оказать им помощь.

Мощный взрыв произошел прогремел 27 сентября на АЗС Plus в районе села Новый Хушет в Дагестане. Предварительно, там взорвался газовый баллон. После взрыва на заправке начался пожар.