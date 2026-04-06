Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 11 Происшествия сегодня в 16:41 Фото - © Медиасток.рф

Количество погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до 11 человек, сообщает 112.

Еще 96 человек пострадали в результате данного ЧП. 31 марта на территории «Нижнекамскнефтехима» прогремел взрыв, после чего начался мощный пожар. Предварительно, ЧП на мощностях СИБУРа могло произойти из-за взрыва осушителя. Предприятие поддерживает семьи погибших и пострадавших. Семьи погибших получают 10 млн рублей, госпитализированным сотрудникам выплачивают 3 млн рублей и компенсируют затраты на реабилитацию.