Число погибших при взрыве на заводе «Эластик» увеличилось до 20 Происшествия сегодня в 09:31 Фото - © Медиасток.рф

Количество погибших при взрыве в пороховом цеху на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 20, сообщает региональный оперштаб.

31 пострадавший получает медпомощь в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента лечатся амбулаторно. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. 15 августа взрыв прогремел в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Затем начался пожар. Цех полностью разрушен. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьи погибших и пострадавшие граждане получат материальную поддержку.