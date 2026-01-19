Число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти

Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова выросло до пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTVE.

«По меньшей мере пять человек погибли в воскресенье в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова», — говорится в сообщении.

В испанской провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рейсов.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли два человека.

