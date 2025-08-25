Число погибших при аударах Израиля по Сане выросло до шести

Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане увеличилось до шести. Кроме того, пострадали 86 человек, сообщает РИА Новости .

«По окончательным данным число жертв сионистской (израильской — прим. ред.) агрессии увеличилось до шести погибших и 86 раненых», — сообщил представитель минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X.

Ранее сообщалось, что при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане погибли четыре человека, еще 67 пострадали.

Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям. Столб огня поднялся в воздух, его было видно из разных частей города.

Арабские журналисты считают, что атаке подверглась либо нефтяная станция, либо президентский дворец.