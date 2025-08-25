Число погибших при аударах Израиля по Сане выросло до шести
Число погибших при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане увеличилось до шести. Кроме того, пострадали 86 человек, сообщает РИА Новости.
«По окончательным данным число жертв сионистской (израильской — прим. ред.) агрессии увеличилось до шести погибших и 86 раненых», — сообщил представитель минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X.
Ранее сообщалось, что при авиаударах Израиля по столице Йемена Сане погибли четыре человека, еще 67 пострадали.
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям. Столб огня поднялся в воздух, его было видно из разных частей города.
Арабские журналисты считают, что атаке подверглась либо нефтяная станция, либо президентский дворец.