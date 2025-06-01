Число погибших после падения моста на поезд увеличилось до семи человек
При обрушении моста в Брянской области погибли 7 человек, еще 30 пострадали, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщалось о трех погибших в результате ЧП.
Двое из пострадавших, в том числе ребенок находятся в тяжелом состоянии.
Обрушение моста в Брянской области произошло вечером 31 мая.
Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».