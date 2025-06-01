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Число погибших после падения моста на поезд увеличилось до семи человек

При обрушении моста в Брянской области погибли 7 человек, еще 30 пострадали, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее МЧС сообщалось о трех погибших в результате ЧП.

Двое из пострадавших, в том числе ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение моста в Брянской области произошло вечером 31 мая.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».