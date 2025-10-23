сегодня в 08:34

Число погибших от взрывов на заводе в Копейске выросло до 12 человек

Количество погибших от двух взрывов на заводе в Копейске в Челябинской области увечилось с 9 до 12 человек. Об этом РЕН ТВ рассказал источник.

Вечером 22 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил, что в Копейске случился взрыв на одном из предприятий. Он добавил, что есть погибшие.

На месте взрыва случился пожар. Однако затем открытое горение потушили.

Текслер отметил ночью, что версия атаки беспилотника ВСУ по предприятию не подтверждается. Пострадали пять человек.

