Число погибших из-за сильных ливней в Пекине увеличилось до 44
Число погибших в результате сильных ливней в Пекине увеличилось до 44, при этом 9 человек числятся пропавшими без вести, сообщает RT со ссылкой на агентство «Синьхуа».
«В городе из-за стихии погибли 44 человека и девять пропали без вести», — говорится в сообщении.
Это стало результатом новой волны интенсивных ливней, накрывших город.
Ранее глава страны Си Цзиньпин распорядился принять меры для предотвращения стихийных бедствий и оперативно устранять последствия природных катаклизмов.
По меньшей мере тридцать жителей столицы Китая стали жертвами сильнейших осадков, обрушившихся на Пекин.