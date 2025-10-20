Число отравившихся некачественной едой в Бурятии выросло до 89

В Бурятии зарегистрировано 89 случаев острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, из них 11 — сальмонеллеза, в том числе пострадали 49 детей, сообщила зампред правительства республики – министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Она добавила, что 55 пострадавших госпитализированы, из них 34 ребенка были доставлены в республиканскую инфекционную больницу. Состояние всех пациентов стабильное. Только один человек находится в реанимации, но у него положительная динамика.

По словам Евгении Лудуповой, все медслужбы в регионе продолжают работать в усиленном режиме. Специалисты проводят лабораторные исследования.

Ранее сообщалось, что с вечера 18 октября в медучреждения Улан-Удэ с признаками пищевого отравления обратились 49 человек. В связи с массовым отравлением было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

Производственный цех компании «Восток», где готовили опасную продукцию, временно закрыт. Товар убрали с полок магазинов.

