Четыре узбека пытались незаконно проехать в РФ в грузовике с дынями

Пограничники обнаружили четырех граждан Узбекистана, спрятавшихся между коробок с дынями в грузовике. Они попытались незаконно попасть в Россию, сообщает Mash .

Грузовой автомобиль остановили на пункте пропуска в поселке Озинки Саратовской области. По документам водитель вез дыни, но большегруз все равно решили осмотреть.

В самом конце прицепа были обнаружены четыре мигранта, планировавшие заехать в страну. Они путешествовали с пятилитровой бутылкой вместо туалета.

На водителя большегруза и его пассажиров завели уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы. Нарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы.