Четыре моряка погибли при атаке на судно в Ормузском проливе

В результате атаки на судно в Ормузском проливе, произошедшей 6 марта, погибли четыре моряка, сообщает ТАСС .

Как рассказал генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес, еще три человека получили тяжелые ранения.

«Я встревожен и глубоко опечален известиями о смертоносной атаке на судно в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по имеющимся сообщениям, по меньшей мере четыре моряка погибли и трое получили тяжелые ранения», — отметил Домингес.

Он также назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой и призвал все стороны принять необходимые меры для защиты моряков, обеспечения их прав и благополучия, свободы судоходства.

По данным организации, с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке жертвами атак стали уже 7 работников морской отрасли, 9 получили ранения, 1 числится пропавшим без вести.

