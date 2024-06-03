Четыре дома сильно повреждены в Пантелеймоновки после обстрела ВСУ

В результате атаки минимум четыре частных дома получили серьезные повреждения.

«Дома вот все, сколько — раз, два, три, четыре, ну много домов пострадало… вон все повыбивало», — рассказала местная жительница Екатерина.

Также она отметила, что сначала в небе она увидела круги, а после этого саму ракету. Взрыв снаряда повредил стены и крыши домов, выбил окна и сломал заборы. Одно строение загорелось.

Повреждения также получил газопровод. Ранен один человек, который проходил по улице при обстреле.