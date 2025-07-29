Четыре человека погибли в массовом ДТП в Ростовской области

Четыре автомобиля столкнулись на дороге в Ростовской области, в результате ДТП погибли четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным сведениям, водитель грузовика врезался в ограждение, а затем авто перевернулось и вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с тремя машинами: Peugeot Boxer, Volkswagen Passat и Lada Vesta.

Водитель грузовика и водитель Volkswagen с двумя пассажирами (взрослый и ребенок) погибли. Еще шесть человек пострадали в данной аварии. Они были доставлены в больницу.

В результате ДТП также загорелись автомобили, огонь охватил площадь в 600 кв. м. Пожар ликвидировали.