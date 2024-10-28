Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, один из них перевернулся
Автомобиль перевернулся во время массового ДТП на МКАД
Массовое ДТП произошло на внешней стороне 6 км Московской кольцевой автодороги — столкнулись 4 машины, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В результате аварии один автомобиль перевернулся. На место происшествия уже выехали сотрудники соответствующих служб.
Данных о количестве пострадавших пока нет. Движение на месте аварии временно затруднено. Рекомендуется объезжать участок МКАД, где произошло ДТП.
Ранее грузовик опрокинулся на МКАД. Авария произошла рядом с Бесединским мостом.