Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, один из них перевернулся

сегодня в 08:20

Автомобиль перевернулся во время массового ДТП на МКАД

В результате аварии один автомобиль перевернулся. На место происшествия уже выехали сотрудники соответствующих служб.

Данных о количестве пострадавших пока нет. Движение на месте аварии временно затруднено. Рекомендуется объезжать участок МКАД, где произошло ДТП.

Ранее грузовик опрокинулся на МКАД. Авария произошла рядом с Бесединским мостом.