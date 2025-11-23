Четвертый дрон ВСУ сбит на подлете к Москве
Собянин сообщил о ликвидации четвертого дрона ВСУ рядом с Москвой
Фото - © РИА Новости
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили четвертую попытку атаковать российскую столицу с помощью беспилотников. О ликвидации очередного вражеского дрона в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака одного беспилотного средства, летевшего на Москву», — сообщил градоначальник.
Собянин отметил, что в настоящее время на месте падения обломков вражеского беспилотника работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
Ранее Росавиация приостановила работу московского аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять самолеты.
