Четвертый дрон ВСУ сбит на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации четвертого дрона ВСУ рядом с Москвой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили четвертую попытку атаковать российскую столицу с помощью беспилотников. О ликвидации очередного вражеского дрона в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака одного беспилотного средства, летевшего на Москву», — сообщил градоначальник.

Собянин отметил, что в настоящее время на месте падения обломков вражеского беспилотника работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее Росавиация приостановила работу московского аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять самолеты.

