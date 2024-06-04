Черноморфлот ракетами из «Бастиона» атаковал наземные цели ВСУ

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Береговой ракетный комплекс «Бастион» Черноморского флота (ЧФ ) РФ атаковал обнаруженные объекты ВСУ на Украине. Поражение целей подтвердили данные объективного контроля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отдел информобеспечения ЧФ.

Получив координаты местонахождения целей, личный состав дивизиона отправился в позиционный район. На месте российские военные развернули пусковые установки «Бастиона», после чего ударили по вражеским объектам крылатыми ракетами.

Цели были успешно поражены.

Ранее в Минобороны отчитывались, что флаг России дважды водружали над освобожденным селом Нетайлово в ДНР. Установке знамени не смогла помешать даже атака украинского беспилотника, отмечали в оборонном ведомстве.