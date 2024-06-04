Черноморфлот ракетами из «Бастиона» атаковал наземные цели ВСУ
Российские войска атаковали ВСУ из ракетного комплекса «Бастион»
Фото - © Михаил Голенков/РИА Новости
Береговой ракетный комплекс «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) РФ атаковал обнаруженные объекты ВСУ на Украине. Поражение целей подтвердили данные объективного контроля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отдел информобеспечения ЧФ.
Получив координаты местонахождения целей, личный состав дивизиона отправился в позиционный район. На месте российские военные развернули пусковые установки «Бастиона», после чего ударили по вражеским объектам крылатыми ракетами.
Цели были успешно поражены.
Ранее в Минобороны отчитывались, что флаг России дважды водружали над освобожденным селом Нетайлово в ДНР. Установке знамени не смогла помешать даже атака украинского беспилотника, отмечали в оборонном ведомстве.