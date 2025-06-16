Чемпион мира по мотогонкам Красников вылетел на встречку и разбился в Башкирии

20-кратный чемпион мира по мотогонкам Николай Красников скончался в дорожно-транспортном происшествии рядом с Уфой в Республике Башкортостан. Спортсмен ехал на автомобиле Lada Granta, сообщает SHOT .

Красников ехал из Нижнекамска в Уфу. Примерно в 03:00 16 июня мужчина выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиками «Газель» и Sitrak.

Мотогонщик получил серьезные травмы, из-за которых погиб. Красников был восьмикратным чемпионом мира в личном зачете и 20-кратным в командном.

Ранее на улице Родниковой в Москве столкнулись автомобиль Kia и питбайк, на котором ехал 15-летний подросток. Он был травмирован и срочно доставлен в медицинское учреждение.