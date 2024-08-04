Человек упал на пути в московском метро

сегодня в 15:25

Дептранс: человек на путях оказался в московском метро

Человек оказался на путях в московском метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на северном участке Люблинско-Дмитровской линии.

Из-за этого на салатовой ветке нет движения от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Люблинско-Дмитровская линия — 10-ая линия столичного метра. Она соединяет северные районы мегаполиса с центром.

О состоянии человека, оказавшегося на рельсах, не сообщалось.