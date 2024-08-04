Человек упал на пути в московском метро
Дептранс: человек на путях оказался в московском метро
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Человек оказался на путях в московском метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Инцидент произошел на северном участке Люблинско-Дмитровской линии.
Из-за этого на салатовой ветке нет движения от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Люблинско-Дмитровская линия — 10-ая линия столичного метра. Она соединяет северные районы мегаполиса с центром.
О состоянии человека, оказавшегося на рельсах, не сообщалось.