Девушка пострадала в крупной аварии на Ленинградском шоссе в Химках

сегодня в 12:40

Грузовик столкнулся с пятью машинами на Ленинградском шоссе в Химках

Крупное ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Химках. Грузовик столкнулся сразу с пятью автомобилями, в том числе с такси, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На опубликованных кадрах, снятых из проезжающего мимо авто, видна вереница машин, с которыми столкнулся грузовик. Одна из них сильно повреждена.

Пострадала пассажирка такси. На месте работают сотрудники экстренных служб.

На кадрах видна работа спасателей. На месте происшествия находятся по меньшей мере три автомобиля скорой медицинской помощи.

Ранее водитель рейсового автобуса в поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского городского округа Московской области устроил массовое ДТП. Транспортное средство сначала врезалось в другой автобус, а затем в легковушку.