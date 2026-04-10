Человек попал под колеса поезда в Подмосковье

Человек получил травмы на Московской железной дороге. Из-за этого произошла задержка движения транспорта, сообщает пресс-служба МЖД.

Происшествие случилось на остановке Водники Савеловского направления в Долгопрудном. В 20:51 поезд № 6254 Кубинка — Дубна был вынужден совершить остановку из-за травмирования человека.

По предварительным данным, он нарушил правила безопасности на железной дороге. На место вызвали бригаду медиков.

Во время оказания помощи произошла задержка поездов МЦД-1, аэроэкспрессов и электричек дальних маршрутов в сторону области.

Поезд смог продолжить движение в 21:45.

