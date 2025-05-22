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Человек погиб в ДТП с грузовиком и «ГАЗелью» в Москве

На северо-востоке Москвы водитель «ГАЗели» погиб при столкновении с большегрузом. По предварительной информации, авария произошла на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) рядом с Березовой аллеей, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель «ГАЗели» погиб на месте. Его личность и возраст не озвучиваются.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Москве накануне, 21 мая. На улице Борисовские пруды иномарка Mercedes насмерть задавила женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.