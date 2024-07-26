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Человек погиб и еще семь пострадали во время взрыва на месторождении в ЯНАО

На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком округе прогремел взрыв, один человек погиб, сообщает SHOT .

ЧП произошло в районе 3 часов ночи на предприятии по добыче газа. Взрыв был в цеху переработки конденсата. Затем начался пожар.

Семь человек — два работника и пять сотрудников подрядной организации — были ранены. Четверо пострадавших отправлены медиками на амбулаторное лечение. Троих доставили в Новоуренгойскую больницу.

Из-за инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан». На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.