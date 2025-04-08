Человеческие останки нашли в коллекторе в Москве

В московском районе Южное Бутово обнаружили человеческие останки. Части тела лежали в одном из коллекторов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Пугающую находку сделали 8 апреля. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют прочие детали и обстоятельства ситуации.

Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Правоохранители также намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 78-летнего пенсионера, который вез расчлененное тело в продуктовой тележке. Подозрительного старика случайно заметил оперуполномоченный.