«Че, простите»: Гуф 3 минуты обещал больше не косячить и не исполнять

Рэпер Алексей «Гуф» Долматов извинился перед сотрудниками полиции, журналистами, своими родителями за драку в подмосковной Апрелевке. Звезда экс-группы CENTR записал трехминутное видео, в котором обещал постараться «не исполнять» и «не косячить». Произошедшее Гуф назвал «пьяной фигней».

Снятое Гуфом видео появилось в социальных сетях. На кадрах рэпер рассказывает о своем стыде за ситуацию с дракой в Апрелевке. По словам Долматова, он «искренне кается» за свою «последнюю выходку».

«Опять приношу извинения свои. Мне не привыкать», — говорит музыкант на видео.

На кадрах Гуф просит прощения «перед всеми» — в первую очередь полицейскими Наро-Фоминского округа за «ненужные хлопоты» из-за собственной «хулиганской выходки». По словам рэпера, ему даже стыдно перед журналистами, которые «подрывались куда-то всегда» из-за нашумевшего инцидента. Также Гуф извинился перед своими мамой и папой.

«Че, я постараюсь больше не косячить так. Постараюсь больше не исполнять такого, потому что я правда автор и исполнитель — не только собственных треков, но еще и собственной жизни», — продолжает Гуф.

По словам рэп-исполнителя, ему не нужна «лишняя статья за спиной», также он не желает «садиться в тюрьму».

«Че, простите. Извиняюсь перед всеми, кому принес неудобства своей пьяной фигней. Да, вышла из-под контроля ситуация немного, я себя не сдержал, просто человек там повел себя тоже некрасиво», — добавил рэп-звезда.

Гуф назвал себя «очень сдержанным», но вместе с тем отметил, что его пострадавшая в драке правая рука сломана еще с момента, как он «похулиганил в Питере».

«Всех люблю, всех обнял. Этот год — карма. <…> Вот она (карма — ред.) меня сама настигает», — добавил артист.

О задержании Гуфа стало известно 23 октября. По имеющейся информации, рэпер подрался с 27-летним сотрудником дорожной полиции в бане в Апрелевке. В тот момент полицейский, предварительно, находился не при исполнении.

Также появлялась информация, что Долматову может грозить до 7 лет лишения свободы за грабеж с применением насилия. По данным журналистов, во время драки рэпер поколотил силовика и отобрал его телефон.