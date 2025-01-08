ChatGPT помог сделать бомбу подрывнику Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

Подрывник автомобиля Tesla Cybertruck рядом с отелем Trump International в Лас-Вегасе применял ChatGPT для изготовления бомбы. Это первый случай в США, когда ИИ используется для подобных преступлений, сообщает Baza .

На пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сказал, что у сотрудников правоохранительных органов есть доказательства использования 37-летним Мэттью Ливелсбергером ChatGPT для организации атаки. По словам начальника полиции, это первая ситуация в США, когда нейросеть применяют для изготовления взрывного устройства.

По данным NBC News, Ливелсбергер спросил у нейросети, где купить детали для взрывчатки, как ее смастерить и активировать. Также ИИ рассказал, какое количество вещества понадобится для детонации.

Tesla Cybertruck взорвался рядом с отелем Trump International 1 января. За рулем находился экс-спецназовец Мэттью Ливелсбергер.

Ранее Associated Press сообщало, что подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе служил на Украине.