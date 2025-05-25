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CBS: сбой связи у вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне

Пентагон потерял связь с одним из армейских вертолетов Black Hawk во время полета 1 мая, из-за этого два коммерческих самолета были вынуждены отменить посадку в Вашингтоне, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на телеканал CBS News.

Предварительно, причиной потери связи с Black Hawk стало то, что временная антенна была установлена в месте, не обеспечивающем устойчивую связь с вертолетом.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.