Бывший-сталкер отыскал россиянку на другом конце света по фото в Сети

Девушка по имени Анна (имя изменено) рассказала подписчикам ужасную историю о своем бывшем парне, который смог отыскать ее на другом конце света с помощью фотографии. Через время сталкер просто постучал в дверь ее нового жилья.

Анна жила в Москве со своим молодым человеком. Однажды пара сильно разругалась, девушка собрала вещи и втайне улетела в Таиланд. По прилете она сообщила о своем решении родителям, а затем арендовала бунгало.

По роду деятельности Анна блогер, поэтому она опубликовала в социальных сетях фотографию вида из окна номера. Через несколько дней она услышала стук в дверь. Сначала подумала, что это ошибка, но стук повторился, блогер решила открыть.

«Это был мой молодой человек. На тот момент он у меня был везде заблокирован. На мой вопрос: „Как ты нашел, что я живу в этом отеле?“ он сказал, что через искусственный интеллект прогнал фотографию вида из номера, а тот предложил несколько вариантов», — поделилась Анна.

Номер парень забронировал еще в Москве. На ресепшен молодой человек заявил, что его девушка живет в этом отеле, но он якобы не может ей дозвониться. Сотрудник отеля назвал номер блогера, сталкера без проблем пустили внутрь.

«Для кого-то эта история может показаться милой или романтичной, но помните о том, что на моем месте может оказаться любая из вас, а на его месте может оказаться любой придурок, агрессивно настроенный по отношению к вам», — заключила испуганная девушка.

В комментариях ее особенно поддержали представительницы слабого пола. Многие вспомнили резонансные истории про мужчин, которые преследовали девушек, а потом расправлялись с ними.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.