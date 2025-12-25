сегодня в 16:06

Бывший депутат ГД Николай Герасименко пропал в Москве со своей собакой

Экс-депутат Государственной Думы Николай Герасименко вышел из дома в Москве со своей собакой и пропал. Его ищут почти сутки, сообщает «112» .

Мужчина вышел из дома 24 декабря, после чего исчез. Его местоположение неизвестно. Вместе с ним пропала домашняя любимица — собака породы акита-ину по кличке Кей.

Николай был одет во все черное. Сейчас его и собаку разыскивают волонтеры. На сайтах пропавших появилась ориентировка на экс-депутата ГД.

В 2019 году Герасименко сбил на машине мотоциклиста. Тогда его лишили статуса неприкосновенности.

