Бывшего поставщика формы для Росгвардии отправили СИЗО за взятки сотруднице ФСИН

Основного поставщика вещевого довольствия Росгвардии, гендиректора ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова поместили в СИЗО Челябинска. Его арестовали за дачу взятки сотрудникам ФСИН, сообщает « Коммерсант ».

Материалы уголовного дела рассматривали на первом заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС).

Игорь Шальнов уже был под следствием, поскольку проходил по делу бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Основной фигурант уже получил срок, а в отношении главы «Спецвшейснаба» дело идет и сейчас.

Организация занимается поставками униформы для сотрудников ведомства. Гендиректора обвиняют во взятках на сумму в 230 тыс. рублей сотруднице управления Федеральной службы исполнения наказаний. Деньги, по мнению правоохранителей, отдали за покровительство при подписании новых контрактов.

Шальнов и его окружение не признали свою вину. По их словам, бизнесмен давно знал женщину и дал ей денежные средства как помощь на лечение больной матери. Никаких предварительных условий заранее оговорено не было.

По версии поставщика, следователи надавили на женщину, чтобы она дала необходимые показания.