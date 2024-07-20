Был пьян и матерился: в кафе назвали экс-владельца World Class зачинщиком конфликта

На видео видно, как мужчина спорит с работниками кафе. Рядом находятся другие посетители.

Сотрудники кафе «Мама Silva» рассказали, что Бабанов заказал шаурму и сначала ждал еду спокойно, но через 10 минут стал кричать, хамить и ругаться матом. Его несколько раз попросили успокоиться и не выражаться, так как в кафе были дети. Мужчине объясняли, что шаурму нужно подождать. В свою очередь, Бабанов кричал, что прошло уже более 20 минут, хотя ему говорили, что только порядка 10.

Работники кафе также пояснили, что мужчина был пьян. Позднее Бабанова попросили выйти на улицу. Там он начал драться с одним из сотрудников, которого позднее задержала полиция.

В результате драки Бабанову рассекли губу и сломали виниры, которые он ставил в Швейцарии за 65 тыс. долларов.

Экс гендиректор сети фитнес-клубов ранее говорил, что заказанную в кафе шаурму он ждал почти 30 минут, за это время он только сделал замечание сотрудникам, после которого на него напали 10 человек.