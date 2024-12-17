Бутылку водки нашли в номере умершего Яниса Тиммы в Москве

В номере баскетболиста и бывшего мужа певица Анны Седоковой Яниса Тиммы нашли бутылку водки. Судя по всему, перед смертью спортсмен употреблял крепкий алкоголь, разбавляя его ягодным соком, сообщает SHOT .

Картонный стакан со следами напитка нашли возле тела Тиммы. При этом чуть более чем за 1 час баскетболист оставил красноречивое послание под постом бывшей супруги в социальных сетях. Он написал даты 02.07.92 — 16.12.24, намекая на собственную смерть.

По данным следователей, смерть Тиммы наступила в 00:15 17 декабря. Причина — асфиксия. Баскетболист давно размышлял о том, чтобы покончить с собой. Он решил совершить суицид в день рождения экс-солистки группы «ВИА Гра». Седоковой 16 декабря исполнилось 42 года.

Спортсмена нашли между первым и вторым этажом хостела. Рядом с ним лежал телефон, на экране было написано: «Наберите Анне, спасибо тебе за все». Был также указан номер телефона певицы. Кровь баскетболиста изучат на наличие наркотиков.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В декабре 2024 года суд официально развел пару. До расторжения отношений артистка жила с мужем в разных городах, а их отношения певица описывала как «непростые».