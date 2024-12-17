Бутылку водки нашли в номере умершего Яниса Тиммы в Москве
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В номере баскетболиста и бывшего мужа певица Анны Седоковой Яниса Тиммы нашли бутылку водки. Судя по всему, перед смертью спортсмен употреблял крепкий алкоголь, разбавляя его ягодным соком, сообщает SHOT.
Картонный стакан со следами напитка нашли возле тела Тиммы. При этом чуть более чем за 1 час баскетболист оставил красноречивое послание под постом бывшей супруги в социальных сетях. Он написал даты 02.07.92 — 16.12.24, намекая на собственную смерть.
По данным следователей, смерть Тиммы наступила в 00:15 17 декабря. Причина — асфиксия. Баскетболист давно размышлял о том, чтобы покончить с собой. Он решил совершить суицид в день рождения экс-солистки группы «ВИА Гра». Седоковой 16 декабря исполнилось 42 года.
Спортсмена нашли между первым и вторым этажом хостела. Рядом с ним лежал телефон, на экране было написано: «Наберите Анне, спасибо тебе за все». Был также указан номер телефона певицы. Кровь баскетболиста изучат на наличие наркотиков.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В декабре 2024 года суд официально развел пару. До расторжения отношений артистка жила с мужем в разных городах, а их отношения певица описывала как «непростые».