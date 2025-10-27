Бушующий в Карибском море ураган «Мелисса» достиг пятой категории

сегодня в 15:33

Ураган «Мелисса» не на шутку разбушевался в Карибском море. Он усилился до самой максимальной категории мощности — пятой, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас стихия постепенно смещается к северо-северо-востоку акватории Карибского моря. Скорость ветра в центре урагана составляет 70 м/с.

Подобные порывы соответствуют пятой категории мощности, максимально возможной, согласно шкале Саффира-Симпсона. Ураган может вызвать катастрофические разрушения.

Однако синоптики прогнозируют, что вскоре «Мелисса» начнет слабеть. Это произойдет вечером во вторник, когда стихия пересечет Ямайку.

Ранее на Гаити из-за урагана «Мелисса» погибли три человека и один пострадал. Стихия представляет огромную опасность для всех стран Карибского бассейна.

