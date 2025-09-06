Буксир с баржами протаранил рыбацкую лодку в Нижегородской области

Буксир «Кавказ» с баржами снес рыбацкую лодку в Нижегородской области. В результате происшествия погиб один человек, сообщает SHOT .

ЧП произошло в субботу на 950-м км судового хода Волги в Кстовском районе. Буксир протаранил резиновую лодку без мотора. В результате из лодки выпал мужчина, чье тело до сих пор не найдено.

Буксир «Кавказ» перевозил баржи.

Ранее в Ростовской области потерпел бедствие сухогруз «Русич-5» с пшеницей. На борту находятся более 10 членов экипажа.