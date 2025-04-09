Буйный мужчина засорил туалет подгузниками и разлил масло в больнице в Москве

Московский суд арестовал на 15 суток жителя столицы за хулиганство. Он в одной из городских больниц разлил растительное масло на лестницу и перила травматологического отделения, а также засорил четыре туалета, рассказали РИА Новости в суде.

Мужчину зовут Константин К. Он совершил административное правонарушение по части 1 статьи 20.1 КоАП России и отправлен под административный арест на 15 дней.

Дебош Константин К. устроил в одной из больниц города. Там мужчина разлил растительное масло на лестнице, а также перилах травматологического отделения. Помимо этого, мужчина намеренно забил четыре туалета с помощью детских памперсов.

Константин К. объяснил свой поступок тем, что один из докторов не стал его принимать. Он совершил административное правонарушение, чтобы привлечь внимание руководства медучреждения к собственной проблеме.