Буддийский монах в Тайланде влез в драку на похоронах

В городе Удонтхани в Тайланде сняли видео, на котором видно, как буддийский монах в оранжевой одежде наносит удар руками и ногами пострадавшему прямо во время церемонии прощания с усопшим, сообщает Infox .

Как уточняет издание The Thaiger, кадры разместила в социальных сетях женщина – очевидец произошедшего. Она также попросила священнослужителя остановить насилие, но тот ее не услышал.

На видео можно заметить, что один человек держит другого, а монах того избивает. Родственники усопшего пытаются разнять участников потасовки.

По словам монаха Яима, у него был мотив: избитый мужчина по имени Тонг несколько раз приходил в храм и крал вещи. В последний раз Тонг зашел в келью Яима и первым напал на священнослужителя.

Он также выразил сожаление по поводу ситуации и рассказал, что живет в храме и служит уже 29 лет и в целом не склонен к подобным конфликтам.