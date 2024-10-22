Бросившая новорожденную в турецком аэропорту студентка придумала имя малышке

Студентка из Подмосковья, бросившая новорожденную девочку в туалете турецкого аэропорта, придумала ей имя. Девушка хочет увезти малышку в Россию, сообщает SHOT .

18-летняя Катя вместе со своей матерью пробудет в турецком изоляторе минимум до декабря. В первый зимний месяц состоится следующее заседание по ее делу. Адвокат Айшегюль Полат рассказала, что студентка раскаялась и заявила о своей готовности воспитывать дочь.

Девушка даже придумала малышке имя — она хочет назвать ее Николь. Сейчас новорожденная находится в турецкой больнице. По словам адвоката, мать мечтает увидеть ребенка, но ей запрещают.

Полат рассказала, что в ближайшее время состоятся переговоры о передаче малышки в РФ. Девочке уже выдали российское свидетельство о рождении.

Адвокаты настаивают на том, что россиянка действительно не знала о своей беременности, потому что у нее якобы был нерегулярный цикл.

Ранее стало известно, что оставить новорожденного ребенка в туалете могла предложить студентке ее мать. Она работает преподавателем ритмики.