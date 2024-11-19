Бросили коктейль Молотова: двое парней пытались поджечь ж/д вагон в Подмосковье

SHOT: в Подмосковье задержали двух поджигателей ж/д вагона по заданию кураторов

Двое парней по заданию кураторов попытались поджечь железнодорожный вагон для перевозки персонала в Подмосковье. Злоумышленникам пообещали за работу 120 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября в Раменском округе. Девятнадцатилетний гражданин Беларуси Илья и 18-летний Антон из Владимирской области по заданию кураторов проникли к обслуживающей ж/д пути мотодрезине, которая стояла в тупиковой зоне. Затем парни подожгли вагон, бросив в него коктейль Молотова.

Общая площадь возгорания составила 7 кв. м. В результате ЧП пострадавших нет, вагон выгорел частично.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых на Варшавском шоссе в столице, когда они пытались скрыться на автомобиле. В ходе допроса Илья и Антон рассказали, что куратор в мессенджере Telegram пообещал за поджог 120 тыс. рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Парням грозит до 20 лет тюремного заключения.