Брошенный о пол ребенок в аэропорту Шереметьево шевелит руками и ногами

Ребенок, пострадавший от рук неадеквата в столичном аэропорту Шереметьево, в настоящее время шевелит руками и ногами, но еще не открывает глаза, сообщает SHOT .

По словам отца мальчика, московские врачи сменили медицинские препараты и в настоящее время наблюдают за состоянием пострадавшего.

24 июня в аэропорту Шереметьево прибывший из Каира гражданин Белоруссии, который находился под действием наркотиков, бросил чужого двухлетнего мальчика и швырнул головой о пол. Неадеквата оперативно задержали. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В четверг суд арестовал мужчину на два месяца. По статье за покушение на убийство ребенка мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.