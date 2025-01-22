Бросалась с ножом: по пьяной россиянке стреляли на Пхукете

По пьяной россиянке с ножом стреляли на тайском Пхукете

На Пхукете в Таиланде по пьяной россиянке, которая угрожала полицейским ножом, открыли огонь, сообщает РЕН ТВ .

Женщина пыталась проникнуть на территорию чужой виллы. К месту происшествия приехали полицейские, которые попытались задержать гражданку РФ, но она забежала в ресторан, расположенный около особняка, и схватила нож.

Затем злоумышленница стала угрожать холодным оружием полицейским и посетителям. Через какое-то время она направила нож на себя, но силовики ее обезвредили, выстрелив резиновыми пулями. После происшествия россиянку доставили в больницу.

Ранее женщина приехала на Пхукет для посещения фестиваля электронной музыки EDC Thai 2025.