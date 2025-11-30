Бродячая собака откусила губу женщине в Саратове

В Саратове молодая мама осталась без верхней губы после нападения бродячей собаки, которая так и продолжает гулять по двору, сообщает Baza .

27-летняя горожанка выгуливала свою собаку на Степной улице, на нее неожиданно набросился бродячий пес и укусил за лицо.

Пострадавшая сразу отправилась в больницу. Медики сказали, что верхнюю губу фактически невозможно пришить, и теперь пациентке нужна пластическая операция. Женщине назначили курс вакцинации от бешенства, а дома ее ждет 5-месячная дочь, за которой ухаживает отец.

По словам пострадавшей, собака ранее нападала на жителей соседнего подъезда. После инцидента горожанка сразу написала заявление в полицию, но реакции не было.

Также глава администрации Ленинского района пообещал матери пострадавшей женщины найти напавшую на нее собаку. Но, как рассказали местные жители, дворовый пес продолжает бродить около дома.

