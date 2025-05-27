Бригада скорой помощи из Можайска на ЦКАД помогла пострадавшему мотоциклисту

Ранее бригада Можайской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи ехала по ЦКАД с одного вызова на другой. «Скорая» спешила: вызов был к парализованному пациенту. Но буквально перед машиной экстренной службы мотоциклист не справился с управлением и при попытке обгона зацепил грузовик. После столкновения гонщик оказался на асфальте, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Все произошло на глазах бригады медиков. Они остановились и начали оказание помощи. Провели осмотр пострадавшего, сделав обезболивание. Положив его на спинальный щит и зафиксировав, наложили иммобилизационную шину-воротник. Мотоциклист с переломом предплечья и закрытой черепно-мозговой травмой был эвакуирован с места ДТП в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Одинцово», — прокомментировала действия своих коллег заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.

А вызов к пациенту, на который торопились можайские медики, при остановке для помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии был оперативно передан другой бригаде подмосковной скорой.

Скорая помощь Московской области предупреждает, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Пожалуй, особенно это касается любителей и «профессионалов» на мото-байках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.