сегодня в 03:58

БПЛА ВСУ атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области

БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали рядом с жилыми домами в Волгограде. Кроме того, зафиксированы падения обломков дронов на территории промпредприятий в области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Силы противовоздушной обороны отражают массовую террористическую атаку БПЛА на территорию Волгоградской области.

При атаке дронов ВСУ в Волгоградской области пострадали три человека, в том числе ребенок.

