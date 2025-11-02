Боролся с картелем: мэра мексиканского города расстреляли в День мертвых

Мэр мексиканского Уруапана Карлос Мансо застрелен неизвестными во время его речи в День мертвых, сообщает Mash .

Выступление 40-летнего градоначальника оборвалось хлопками. В него стреляли трое неизвестных. Всего у политика насчитали шесть пулевых ранений. Мэр умер в больнице.

Также во время атаки пострадал один человек. Полиция задержала двух стрелявших, еще один скончался.

За месяц до убийства Мансо говорил, что он опасается за свою жизнь.

Мэр Уруапана вел борьбу с картелем «Новое поколение Халиско», который быстро разрастается в Мексике. Он также часто критиковал президента страны за подход к борьбе с организованной преступностью в стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.