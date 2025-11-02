Боролся с картелем: мэра мексиканского города расстреляли в День мертвых
Мэра мексиканского города расстреляли в День мертвых
Фото - © скриншот
Мэр мексиканского Уруапана Карлос Мансо застрелен неизвестными во время его речи в День мертвых, сообщает Mash.
Выступление 40-летнего градоначальника оборвалось хлопками. В него стреляли трое неизвестных. Всего у политика насчитали шесть пулевых ранений. Мэр умер в больнице.
Также во время атаки пострадал один человек. Полиция задержала двух стрелявших, еще один скончался.
За месяц до убийства Мансо говорил, что он опасается за свою жизнь.
Мэр Уруапана вел борьбу с картелем «Новое поколение Халиско», который быстро разрастается в Мексике. Он также часто критиковал президента страны за подход к борьбе с организованной преступностью в стране.
