Бомжующие без денег в Турции россиянки должны остаться в стране до декабря

Российских туристок Светлану и Юлию за драку с полицией в аэропорту Антальи будут судить 11 декабря. До этого времени женщины, у которых не осталось денег, не могут покинуть страну, сообщает Telegram-канал SHOT .

Светлана и Юлия получили уведомление от местных властей, что суд по их делу назначен на 11 декабря. На заседании планируют рассмотреть показания свидетелей, записи с видеокамер и другие доказательства.

До суда россиянкам запрещено покидать Турцию. К моменту, когда состоится суд, женщины будут находиться в чужой стране полгода, при этом денег у них нет уже сейчас. Туристки вынуждены прятаться от стражей порядка по заброшенным зданиям.

Уточняется, что у них появились и новые проблемы — болезни. Теперь им требуются средства не только на жилье и еду, но и на лечение. Посольство РФ в Турции направило в МИД страны ноту, но пока это не помогло. В прокуратуре Турции считают, что женщины сами спровоцировали и конфликт, и драку.