Бомбу нашли под днищем вертолета Ми-17 в Казани, подозреваемый совершил суицид

Бомбу обнаружили под днищем вертолета Ми-17 в Казани. На момент нахождения диверсанта он был уже двое суток мертв, сообщает Baza .

17 июня на территории Казанского вертолетного завода под дном Ми-17 обнаружили черную сумку. В ней находился контейнер из пластмассы и странная жидкость.

От нее тянулись провода на 15-20 метров по направлению к кустам. Там находились два рюкзака с батарейками. В те же сутки саперы уничтожили устройство с помощью направленного взрыва.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье о подготовке теракта. Силовики вышли на 22-летнего диверсанта — Фаниса М. Однако допросить молодого человека не вышло. На момент, когда его нашли, он был уже двое суток мертв.

Труп Фаниса М. обнаружили рядом с домом по улице Гаврилова в Казани. По предварительной информации, он покончил с собой. Из квартиры мужчины произвели изъятие нитрата аммония, а также иных компонентов для бомбы.