сегодня в 13:03

Бомбу для убийства офицера в Москве должны были прикрепить к велосипеду

Сотрудники правоохранительных органов задержали террористов, которые планировали убить высокопоставленного офицера в Москве. Бомбу они собирались прикрепить к велосипеду, сообщает РИА Новости .

Взрывчатку террористу приказал приготовить куратор. Согласно инструкциям, преступник должен был прикрепить бомбу к велосипеду и оставить возле подъезда офицера.

«Он мне предложил прикрепить противоугонным замком просто велосипед», — добавил один из задержанных.

Специалисты ФСБ предотвратили в столице теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, он готовился спецслужбами Украины совместно с ИГ*.

По этому делу задержаны трое граждан РФ и выходец из Центральной Азии, который должен был стать непосредственным исполнителем террористической акции.

* Запрещенная в стране террористическая группировка.

