Большой пожар: МЧС озвучило масштаб возгорания на рынке в Солнечногорске

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МЧС: пожар на рынке в Солнечногорске распространился на 2100 «квадратов»

Пожар на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске распространился на 2100 квадратных метров. На месте происшествия работают свыше 60 спасателей и 18 спецмашин, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил рынок на улице Промышленная. По данным чрезвычайного ведомства, во время пожара «10 человек вышли на свежий воздух самостоятельно».

Сведений о пострадавших пока не поступало. Причины возгорания выясняются.

По данным СМИ, крупный пожар в Солнечногорске сначала уничтожил строительный магазин, после чего перекинулся на рынок «Армения маркет». В результате возгорания полностью сгорел магазин на улице Красная, утверждают журналисты.