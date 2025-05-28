Большой пожар: МЧС озвучило масштаб возгорания на рынке в Солнечногорске
МЧС: пожар на рынке в Солнечногорске распространился на 2100 «квадратов»
Пожар на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске распространился на 2100 квадратных метров. На месте происшествия работают свыше 60 спасателей и 18 спецмашин, сообщила пресс-служба МЧС России.
Огонь охватил рынок на улице Промышленная. По данным чрезвычайного ведомства, во время пожара «10 человек вышли на свежий воздух самостоятельно».
Сведений о пострадавших пока не поступало. Причины возгорания выясняются.
По данным СМИ, крупный пожар в Солнечногорске сначала уничтожил строительный магазин, после чего перекинулся на рынок «Армения маркет». В результате возгорания полностью сгорел магазин на улице Красная, утверждают журналисты.