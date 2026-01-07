сегодня в 12:39

Больницы и транспорт остались без света во Львове из-за властей Украины

Некоторые больницы и весь общественный электрический транспорт отключили от света с ночи во Львове. Правительство Украины поменяло подход к определению критичности предприятий, рассказал мэр города Андрей Садовый, сообщает Life.ru .

Новые правила затронули больницы и электрический транспорт города. Из-за этого они работают по общему графику ограничений.

По словам Садового, Львов будет функционировать по новому режиму. Однако мэр города пытается попросить у членов Кабинета министров пересмотреть это решение.

Также власти города срочно планируют альтернативные меры для улучшения работы электрического транспорта. Они понадобятся для работы в условиях ограниченного электроснабжения.

