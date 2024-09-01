Болгар выдвинула против Дурова новое обвинение
Мать детей Дурова обвинила создателя Telegram в блокировке счетов
Мать детей Дурова Ирина Болгар обвинила создателя Telegram в блокировке банковских счетов, пишет РИА Новости.
«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, перестал платить по счетам за детские расходы», — написала она в соцсети.
По словам женщины, бизнесмен якобы таким образом хотел помешать ей и детям оставаться в Европе.
Ранее Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, сообщила о лишении его родительских прав судом Швейцарии.
Дуров сейчас находится во Франции под домашним арестом из-за подозрений, в частности, в отсутствии сотрудничества с властями.