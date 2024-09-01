Болгар выдвинула против Дурова новое обвинение

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«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, перестал платить по счетам за детские расходы», — написала она в соцсети.

По словам женщины, бизнесмен якобы таким образом хотел помешать ей и детям оставаться в Европе.

Ранее Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, сообщила о лишении его родительских прав судом Швейцарии.

Дуров сейчас находится во Франции под домашним арестом из-за подозрений, в частности, в отсутствии сотрудничества с властями.