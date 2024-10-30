Болельщики в Москве отравились едой в VIP-ложе на матче «Локомотива»

Болельщики отравились едой в VIP-ложе на стадионе в Москве во время матча «Локомотива» с «Ростовом», сообщает Baza .

Матч состоялся 25 августа. Очевидцы рассказали, что на следующий день после окончания игры как минимум трое болельщиков обратились в инфекционную больницу № 2. Они пожаловались на отравление. Пациенты сообщили, что ели накануне вечером курицу в пите на «РЖД-Арене».

Одним из пострадавших оказался техноблогер Арсений Петров. Он выкладывал снимки с матча, а спустя два дня — из больницы. Блогер подтвердил, что на следующий день после игры у него поднялась температура, появились симптомы отравления.

Спустя неделю после матча с «Ростовом» «Локомотив» принял «Краснодар». На этот раз никто не отравился, но гости пожаловались на сокращение еды в зоне кейтеринга. Позже в «Локомотиве» заявили, что это связано с профилактическими мероприятиями из-за «ротавирусной инфекции», которая якобы гуляет по столице.

Ранее россияне массово отравились зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл». По их словам, бурление в животе начинается через 2–2,5 часа после употребления сладости.